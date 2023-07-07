هل محمد صلاح أهلاوي؟| تريزيجيه يفجر مفاجأة عن “الفرعون”.. مباراة الوداد كشفت المستور

تحدث اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه نجم فريق طرابزون سبور التركي، عن ذكرياته مع ناديه السابق النادي الأهلي، وأكد في حديثه علي قناة أون تايم سبورتس أنه يحمل ذكريات جميلة مع الأهلي وأنه لن ينسى أيامه في هذا النادي العريق.



