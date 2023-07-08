مي سليم بإطلالة تبرز جمالها في أحدث ظهور

شاركت مي سليم متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصوروالفيديوهات "إنستجرام".



ظهرت مي سليم ونسقت مكياجًا بالألوان الهادئة، وتركت شعرها مسندلًا، وحازت الإطلالة على إعجاب عدد كبير من قبل محبيها،

ويذكر أنه قد تعرضت الفنانة مي سليم لحادث سير على الطريق الدائري باتجاه المعادي؛ نتيجة تصادم بين 4 سيارات،كانت سيارتها من بينها، حيث تدمرت بالكامل.

آخر أعمال مي سليم

آخر أعمال مي سليم، هي أغنية "بنتي"، من كلمات محمود عبد الله، لحن محمدي، توزيع أحمد أمين، ومن إنتاج آلاءلاشين، وروجت "مي" لها، قبل طرحها في وقت سابق، وشوقت جمهورها لـ الأغنية.

وظهرت مي وهي ترتدي فستانًا منفوشا باللون البيج، واعتمدت مكياجا يبرز جمالها، وتسريحة شعر مناسبة لجلسةالتصوير التي خضعت لها.