التضامن: عودة 3074 حاجًا إلى مصر.. وهذا موعد آخر فوج

قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلى، ورئيس البعثة الرسمية لـ حج الجمعيات الأهلية إن البعثة تنتهي، اليوم السبت، من تفويج آخر فوج من حجاج الجمعيات من مطار جدة إلى القاهرة، ليرتفع عدد الحجاج الذين وصلوا إلى مصر لـ 3074 حاجا.

تفويج باقى الحجاج من المدينة المنورة

وأضاف أنه من المقرر أن تبدأ البعثة تفويج باقى الحجاج من المدينة المنورة بدءا من غد الأحد وحتى 14 يوليو الجاري.

وقال رئيس البعثة، إنه يتابع عمل فرق البعثة المنتشرة بمقر إقامة الحجاج، وأيضا الموجودين بالمطارات للتأكد من جودة سير الإجراءات المتبعة للتأكد من توفير جميع متطلبات الحجاج.

وأشار إلى أن الحالة الصحية للحجيج جيدة دون وجود أي إصابات، وتمكنوا جميعا من أداء المناسك.