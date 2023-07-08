عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني يحيي حفلا في مهرجان العلمين 21 يوليو

تامر حسني
تامر حسني

يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي ساهر له يوم 21 يوليو الجاري، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، للترويج للسياحة في مصر. 

 

تامر حسني في بيروت 

من جهة أخرى، وصل الفنان تامر حسني، منذ ساعات إلى بيروت، استعدادًا لإحياء حفل غنائي مساء اليوم السبت.

استقبل الشعب اللبناني تامر حسني، استقبال تاريخي وبحفاوة بالغة من المطار حتى وصوله إلى الفندق المقيم به وحرص تامر، على التقاط الصور التذكارية مع الجمهور الذي انتظر قدومه من المطار إلى الفندق عدة ساعات، لرؤية نجمهم المفضل واعطائه هدايا تذكارية.

 

فيلم تاج

في سياق آخر حقق فيلم "تاج" لـ تامر حسني، نجاح ساحق و إيرادات عالية تصل إلى  270 مليون جنيه بدور العرض السينمائية بمصر والوطن العربي.

ونال فيلم تاج لـ تامر حسني، إشادات عدة من قبل النقاد والجمهور وصناع السينما أيضًا حيث أشادوا بكل عناصر الفيلم من فريق العمل، وقصة الفيلم، و الجرافيكس، و الكوميديا الذكية والافيهات الجديدة المقدمة بالفيلم، ومشاهد الأكشن، وكل هذا جعل الجمهور يطالب بجزء ثاني من الفيلم.

 

أبطال فيلم تاج

فيلم "تاج" بطولة تامر حسني، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، ساندي، محمد أبو داوود، والفيلم قصة وسيناريو وحوار وموسيقى تصويرية تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

تامر حسني الفنان تامر حسني مهرجان العلمين اخبار تامر حسني اعمال تامر حسني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

كسبت فيه.. أول رد من مرتضى منصور علي انضمام إمام عاشور للأهلي

بالأسماء| إبراهيم فايق يعلن عن صفقات الزمالك الجديدة

قرار عاجل فى طعن مرتضى منصور على عزله من رئاسة الزمالك

تطورات أزمة غرامة محمود كهربا مع الزمالك

المتهم مصري| القصة الكاملة لتدنيس القرآن الكريم في روسيا.. وموسكو تكشف مفاجأة عن الدافع

عك كروي.. إبراهيم فايق يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ إمام عاشور

4 عروض محلية لخطف مدافع الزمالك خلال ميركاتو الصيف

موضوعات متعلقة

إيرادات الأفلام أمس.. كريم عبد العزيز نمبر وان والبعبع يلاحقه

نانسي عجرم تحيي حفلا غنائيا في كازينو لبنان .. 3 أغسطس

في ذكراها .. علية الجباس بدأت مفتشة جمارك وأشتهرت بأدوار الشر

ماجد المهندس يحيي حفلا غنائيا في أبها السعودية.. 13 يوليو

دعابة ورومانسية .. فيديو جديد من حفل زفاف ياسمينا العلواني

زينب عزيز توضح حقيقة وجود عمرو عبدالجليل بدل طلعت زكريا بأولاد حريم كريم

مُتعب فى عمله| زينب عزيز تكشف سر تعاونها مع المخرج على إدريس

الأوبرا تطلق أولى حفلات الأساتذة على المسرح الكبير.. الجمعة

ترشيحاتنا

الشتيمة الحل للهروب من الرد .. الغندور يوجه رسالة لمتابعيه على فيسبوك

الاثنين .. أداء اليمين القانونية للقضاة الجدد بمجلس الدولة

سقوط السائق المتهم بتحطيم سيارات بشارع صلاح سالم في قبضة الأمن

لديهما 4 أبناء.. انفصال المطرب ريكي مارتن عن زوجه جوان يوسف

العلاقات التجارية بين أمريكا والصين تسير في اتجاه خطير .. لهذا السبب

دعاء سيدنا موسى لتحقيق الأمنيات والتضرع إلى الله .. يحقق الحاجات المستحيلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعيدا عن الموبايل.. نصائح لاستمتاع الأطفال بإجازة الصيف بطرق صحية

جاري اتحرش بيا وأنا طفلة.. كيف نحمي أولادنا بعد واقعة إيمان العاصي

تعليق صادم من ناقد موضة على إطلالة يسرا في باريس

بنسبة 27%.. الموافقة على أول دواء لعلاج مرض الزهايمر في الولايات المتحدة  

فيديو

سعر البنزين والسولار.. قرار عاجل من وزير التموين حول بيع المواد البترولية

عايزة صديق.. إيمان العاصي رفضت الزواج مرتين بعد طلاقي

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

أنا أول واحد.. نجيب ساويرس يكشف مفاجآت في لقائه بزعيم كوريا الشمالية| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ