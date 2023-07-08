والدة القيصر: أحمد دمه خفيف والأطفال بيحبوا فيديوهاته على تيك توك.. فيديو

فوجئ أحمد ياسر، صانع محتوى على «تيك توك»، والشهير بـ «القيصر» بمكالمة هاتفية من والدته على الهواء مباشرة خلال حلوله ضيفا مع الإعلامية لميس سلامة على ببرنامج صباح البلد عبر قناة صدى البلد، صباح اليوم السبت.

وسألت والدة القيصر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس سلامة على ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، ابنها عما إذا كان بإمكانه التعرف على صوتها أم لا؟، ليرد الابن بأنه لا يستطيع تمييز الصوت بسهولة.

وأضافت والدة القيصر، أنّ ابنها أحمد ياسر يتمتع بقلب أبيض ونقي ومحب لكل من حوله، وبار دائما بوالديه، مشيرة إلى أنه يتميز بخفة الدم منذ طفولته وهو ما جعل له قبولا لدى الأطفال من خلال الفيديوهات التي يقدمها على «تيك توك».

من ناحيته، قال القيصر إنه لم يستطع التعرف على صوت والدته بسهولة، لكنه كان سعيدا باتصالها وتشجيعها له على الهواء أمام ملايين المشاهدين.

