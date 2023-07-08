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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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القاهرة الإخبارية: إيران والجزائر تتفقان على إعادة العلاقات الدبلوماسية

صدى البلد

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن  إيران والجزائر، اتفقا  اليوم السبت، على إعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إنه اتفق مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، الذي يزور ظهران حاليًا، على إعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارتين بين البلدين، مشيرًا إلى أن بلاده تبحث مع الجزائر إلغاء تأشيرات الدخول.

وأضاف "أمير"، في مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنهما بحثا التطورات الإقليمية وتطورات السودان والتدخلات الأجنبية في الأزمة، مؤكدًا أن الأزمة السودانية مصدر قلق مشترك، متابعًا: "أكدنا على ضرورة الحوار ووقف إطلاق النار هناك".

في وقت سابق وصل وزير الخارجية الجزائري، إلى العاصمة الإيرانية طهران، وذلك بناء على دعوة من نظيره الإيراني، لعقد جلسة مباحثات ثنائية، ولقاء عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين.

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