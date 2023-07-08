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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر ترحب بتحسين العلاقات بين إيران والدول العربية

وزير خارجية الجزائر
وزير خارجية الجزائر

 

أعرب وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف عن ترحيبه  بتحسين العلاقات بين إيران والدول العربية خاصة الاتفاق الإيراني السعودي.


وذكر الوزير - بحسب الجزائر دايلي - اتفقنا مع طهران على مباشرة التحضيرات لعقد اجتماع اللجنة المشتركة وتفعيل آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات

وكانت قناة العربية الحدث نقلت عن وزير خارجية إيران أمير عبد اللهيان قوله بانه اتفق مع نظيره الجزائري على إعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات


وكان  الوزير احمد عطاف وزير الخارجية الجزائري قد وصل الي العاصمة الإيرانية طهران امس في زيارة عمل وذلك بتكليف من  رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأشارت الوزارة الجزائرية الي ان  الوزير أحمد عطاف سيجري  محادثات ثنائية مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، حيث تم استقباله من قبل السلطات العليا الإيرانية. 

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الجزائر العاصمة الإيرانية طهران العلاقات الدبلوماسية أمير عبد اللهيان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وزير الخارجية الجزائري

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