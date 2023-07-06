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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر.. وفاة 8 وإصابة 18 في حادث مروري

ارشيفي
ارشيفي

أفادت صحيفة النهار الجزائرية بوقوع حادث تصادم كبير نتج عنه وفـاة 8 أشخاص و جرح 18 آخرين بالمكان المسمى حمام البيبان.

 

وكانت الحماية المدنية الجزائرية، في وقت سابق من أمس الأربعاء، أعلنت ارتفاع حصيلة الحادث المروري الذي وقع ببرج بوعريريج إلى 8 وفيات وإصابة 40 آخرين، والذي نتج عن انحراف الحافلة.

 

وأفاد بيان الحماية المدنية الجزائرية، أن الوحدات تدخلت على الساعة 2:13 ص، بسبب حادث مروري على طريق شرق غرب اتجاه الجزائر قبل محول حمام البيبان، الحادث يتمثل في انحراف حافلة لنقل المسافرين.

نتج عن الحادث 8 وفيات و40 جريح وتم إسعاف و نقلهم إلى المراكز الاستشفائية فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث.

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