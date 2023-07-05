ولي العهد و الملك سلمان يبعثا برسالة إلي رئيس الجزائر

بعث الملك سلمان بن عبد العزيز و الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



وعبر الملك سلمان و ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

تلقى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، رسالة تهنئة من نظيره الأميركي، جو بايدن بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ”61″ لعيد الاستقلال، اليوم الأربعاء.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية: “نيابة عن الشعب الأميركي، أتقدم بأطيب التمنيات إليكم وإلى جميع الجزائريين بمناسبة احتفالكم بيوم استقلال الجزائر” .

وأضاف بايدن: “لقد ساهمت الشراكة المستدامة بين الجزائر والولايات المتحدة في تعزيز السلام والازدهار لشعبينا ولشعوب العالم.. نعمل سويا على مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية الرئيسية بما في ذلك مكافحة التطرف والإرهاب”.