8 وفيات و40 إصابة في حادث حافلة في الجزائر| تفاصيل

أفادت الحماية المدنية الجزائرية ، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الحادث المروري الذي وقع ببرج بوعريريج إلى 8 وفيات وإصابة 40 آخرين، والذي نتج عن انحراف الحافلة.

وأفاد بيان الحماية المدنية الجزائرية، أن الوحدات تدخلت على الساعة 2:13 ص، بسبب حادث مروري على طريق شرق غرب اتجاه الجزائر قبل محول حمام البيبان، الحادث يتمثل في انحراف حافلة لنقل المسافرين.

نتج عن الحادث 8 وفيات و40 جريح وتم إسعاف و نقلهم إلى المراكز الاستشفائية فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث.

وفي سياق آخر تلقى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، رسالة تهنئة من نظيره الأميركي، جو بايدن بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ”61″ لعيد الاستقلال، اليوم الأربعاء.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية: “نيابة عن الشعب الأميركي، أتقدم بأطيب التمنيات إليكم وإلى جميع الجزائريين بمناسبة احتفالكم بيوم استقلال الجزائر” .

وأضاف بايدن: “لقد ساهمت الشراكة المستدامة بين الجزائر والولايات المتحدة في تعزيز السلام والازدهار لشعبينا ولشعوب العالم.. نعمل سويا على مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية الرئيسية بما في ذلك مكافحة التطرف والإرهاب”.