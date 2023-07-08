بعد قرار رحيله.. دي خيا يوجه رسالة مؤثرة لجماهير مانشستر يونايتد

وجه الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسالة مؤثرة لجماهير الشياطين الحمر، بعد قراره بالرحيل عن صفوف الفريق بعد رحلة استمرت 12 عامًا.

وكتب دي خيا عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قائلاً: “أردت فقط إرسال رسالة الوداع هذه إلى جميع مشجعي مانشستر يونايتد”.

وتابع: “أود أن أعرب عن امتناني وتقديري الثابتين للحب من السنوات ال 12 الماضية، لقد حققنا الكثير منذ أن أحضرني السير أليكس فيرجسون إلى هذا النادي، شعرت بفخر لا يصدق في كل مرة ارتدي فيها هذا القميص، لقيادة الفريق، لتمثيل هذه المؤسسة، كان أكبر نادي في العالم شرفا يمنحه فقط لعدد قليل من لاعبي كرة القدم المحظوظين”.

وأضاف: “لقد كانت فترة لا تنسى وناجحة منذ قدومي إلى هنا، لم أفكر من مغادرة مدريد كصبي صغير أننا سنحقق ما فعلناه معا”.

واختتم: “الآن، هذا هو الوقت المناسب لمواجهة تحد جديد، لدفع نفسي مرة أخرى في محيط جديد، ستكون مانشستر دائما في قلبي، ولن تتركني أبدا”.