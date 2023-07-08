برلمانية: متابعة وزارة التعليم لتطبيق زيادات مصروفات المدارس الخاصة «ضرورة»|فيديو

أكدت فاطمة سليم عضو مجلس النواب، أن الكثير من أولياء الأمور يتفاجأون بأسعار الزيادات في مصروفات المدارس الخاصة والدولية كل عام .

وقالت فاطمة سليم في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" التعليم الخاص يقدم جودة يسعى أولياء الأمور في الحصول عليها وبالتالي يكون هناك إقبال على المدارس الخاصة والدولية ".

وأضافت فاطمة سليم: "وزارة التربية والتعليم تضع نسبة زيادة المصروفات ومن الضروري الإشراف على التزام المدارس الدولية والخاصة بتطبيق الزيادة في المصروفات".

وتابعت فاطمة سليم: "قدمت طلب إحاطة في مجلس النواب كي يكون هناك إجراء تنفيذي لإشراف وزارة التعليم على المدارس الخاصة والدولية للتعرف على مدى تطبيق نسبة الزيادة في المصروفات ".