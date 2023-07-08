ماذا حققت التعليم منذ عام 2014 حتى الآن ؟ تفاصيل كاملة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن أبرز إنجازات مشروعات وبرامج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة من (2014 حتى 30/ 6/ 2023).

وتضمنت انجازات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة من (2014 حتى 30/ 6/ 2023) ما يلي :



"التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز"..رؤية مصر الاستراتيجية للتعليم 2030

تحسين جودة النظام التعليمي ليتوافق مع النظم العالمية..وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز...وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم المصري محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا

تجهيز (27439) فصل مطورفي (3260) مدرسة..وتجهيز البنية التكنولوجية لـ(2474) مدرسةثانوي عام جديدة

تجهيز 2530 مدرسة الكترونيا..وتوفير قنوات ومنصات تعليمية ومنصات لتدريب المعلمين ومحتوى رقمي على منصة الوزارة

توفير (37) ألف شاشة تفاعلية لمدارس التعليم الثانوي بنسبة إنجاز 100%..وتوفير(3.317883) جهاز تابلت لجميع طلاب المرحلة الثانوية

الانتهاء من إنشاء (1131) مشروعًا بإجمالي عدد (15334) فصلًا بالتعاون مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وإجمالي (1301) مدرسة ضمن مشروعات التطوير ورفع الكفاءة

إنشاء 51 مدرسة مصرية يابانية في 26 محافظة

إنشاء 19 مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنلوجيا في 18 محافظة

إنشاء 20 مدرسة رسمية دولية "IPS" ذات جودة عالية تلبي احتياج الأسر ذات الدخل المتوسط

التوسع في مدارس النيل التي تطبق شهادة النيل الدولية المصممة طبقًا للمعاييرالدولية بالشراكة مع هيئة كامبريدج الدولية

تطبيق نظام الجودة بمدارس التعليم الفني..وتطوير المناهج باستخدام منهجية الجدارات

مبادرة رئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات بواقع 30 ألف معلم سنويا

إنجاز 7630 مشروعا تم تنفيذه و117591 فصلا تم إضافتهم منذ 2014 حتى 30 يونيو 2023

تطوير المناهج والكتاب المدرسي ونظم التقويم..وتأهيل المدارس للحصول على الاعتماد والجودة

إنشاء 10 مدارس تعليم فني دولية

اعتماد جودة التعليم الفني من خلال هيئة ضمان الجودة "إتقان"..وأكاديمية خاصة لمعلمي التعليم الفني

تفعيل الأنشطة المدرسية الرياضية والفنية والثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب وتنميتها.

إطلاق مبادرة "إحياء المسرح المدرسي".

إطلاق مجموعات الدعم المدرسي في كافة محافظات الجمهورية لتحسين مستوى الطلاب الدراسي بمقابل مادي مناسب.



إنجازات وزارة التربية والتعليم

إنجازات وزارة التربية والتعليم

إنجازات وزارة التربية والتعليم

إنجازات وزارة التربية والتعليم

إنجازات وزارة التربية والتعليم

إنجازات وزارة التربية والتعليم

إنجازات وزارة التربية والتعليم

إنجازات وزارة التربية والتعليم

إنجازات وزارة التربية والتعليم

إنجازات وزارة التربية والتعليم

إنجازات وزارة التربية والتعليم

إنجازات وزارة التربية والتعليم

إنجازات وزارة التربية والتعليم

إنجازات وزارة التربية والتعليم