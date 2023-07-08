ماذا حققت التعليم منذ عام 2014 حتى الآن ؟ تفاصيل كاملة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن أبرز إنجازات مشروعات وبرامج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة من (2014 حتى 30/ 6/ 2023).
وتضمنت انجازات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة من (2014 حتى 30/ 6/ 2023) ما يلي :
- "التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز"..رؤية مصر الاستراتيجية للتعليم 2030
- تحسين جودة النظام التعليمي ليتوافق مع النظم العالمية..وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز...وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم المصري محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا
- تجهيز (27439) فصل مطورفي (3260) مدرسة..وتجهيز البنية التكنولوجية لـ(2474) مدرسةثانوي عام جديدة
- تجهيز 2530 مدرسة الكترونيا..وتوفير قنوات ومنصات تعليمية ومنصات لتدريب المعلمين ومحتوى رقمي على منصة الوزارة
- توفير (37) ألف شاشة تفاعلية لمدارس التعليم الثانوي بنسبة إنجاز 100%..وتوفير(3.317883) جهاز تابلت لجميع طلاب المرحلة الثانوية
- الانتهاء من إنشاء (1131) مشروعًا بإجمالي عدد (15334) فصلًا بالتعاون مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وإجمالي (1301) مدرسة ضمن مشروعات التطوير ورفع الكفاءة
- إنشاء 51 مدرسة مصرية يابانية في 26 محافظة
- إنشاء 19 مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنلوجيا في 18 محافظة
- إنشاء 20 مدرسة رسمية دولية "IPS" ذات جودة عالية تلبي احتياج الأسر ذات الدخل المتوسط
- التوسع في مدارس النيل التي تطبق شهادة النيل الدولية المصممة طبقًا للمعاييرالدولية بالشراكة مع هيئة كامبريدج الدولية
- تطبيق نظام الجودة بمدارس التعليم الفني..وتطوير المناهج باستخدام منهجية الجدارات
مبادرة رئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات بواقع 30 ألف معلم سنويا
- إنجاز 7630 مشروعا تم تنفيذه و117591 فصلا تم إضافتهم منذ 2014 حتى 30 يونيو 2023
- تطوير المناهج والكتاب المدرسي ونظم التقويم..وتأهيل المدارس للحصول على الاعتماد والجودة
- إنشاء 10 مدارس تعليم فني دولية
- اعتماد جودة التعليم الفني من خلال هيئة ضمان الجودة "إتقان"..وأكاديمية خاصة لمعلمي التعليم الفني
- تفعيل الأنشطة المدرسية الرياضية والفنية والثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب وتنميتها.
- إطلاق مبادرة "إحياء المسرح المدرسي".
- إطلاق مجموعات الدعم المدرسي في كافة محافظات الجمهورية لتحسين مستوى الطلاب الدراسي بمقابل مادي مناسب.