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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

رجعوا لبعض ولا لأ .. غادة عادل تظهر برفقة طليقها في اليونان

صدى البلد

شاركت الفنانة  غادة عادل جمهورها بصور من رحلتها في اليونان التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام".

غادة عادل 


وسافرت الفنانة غادة عادل، إلى اليونان لقضاء الإجازة مع طليقها المخرج مجدي الهواري وأولادهما وصديقتها الإعلامية إنجي علي.

وظهرت غادة عادل تتناول الإفطار مع أولادها وطليقها مجدي الهواري وصديقتها إنجي علي وابنتها تالا.

الجدير بالذكر، أن الفنانة غادة عادل تعاقدت مؤخرا على المشاركة في مسلسل «قائمة الأماني» بطولة الفنان شريف منير، من تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت.

ومن المنتظر انطلاق التصوير بعد عيد الأضحي المبارك، ويحمل العمل اسم «قائمة الاماني» وهو اسم مؤقت، ومن المقرر التعاقد مع باقي الأبطال المشاركين بالمسلسل خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لبدء التصوير.


يذكر أن آخر أعمال غادة عادل، فيلم "ساعة إجابة" والذى يضم مجموعة كبيرة من النجوم حيث يقوم ببطولة الفيلم الطفل سليم مصطفى الذي خطف قلوب المشاهدين بشخصية يونس في مسلسل ليه لأ؟، ويشاركه بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، منهم سوسن بدر، شريف سلامة، أيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، فيدرا، فراس سعيد، إيمان السيد، مراد مكرم، أحمد فتحي، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، مجدي البحيري، بالإضافة إلى المغني الشعبي عمر كمال الذي يشارك في الفيلم بالغناء أيضا، والعمل فكرة أحمد شيكو ومن تأليف ورشة كتابة بعنوان "ورق عنب" التي تضم شيرين علاء، محمد خضر، أحمد شيكو، ريم معاليفي، مصطفى خضر ورحاب نبيل، وإخراج مصطفى أبو سيف.

غادة عادل

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