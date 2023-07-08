بعد تبني التحالف الوطني لها .. الطالبة ندى عبد الباقي تحكي التفاصيل

‏قالت الطالبة ندى عبد الباقي الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم التجاري بعد تبنيها من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن مجموعها كان يسمح لها بدخول الثانوية العامة لكنها فضلت الثانوي التجاري.

الأولى على الجمهورية

وتابعت خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامي "حسام الدين حسين"، عبر شاشة "المحور"، أنها كانت تطمح في الالتحاق بالجامعة، مؤكدة أن من أول ترم لها حصلت على مركز متقدم على المدرسة، وأن المدرسة كانت موفرة لهم كل شيء للنجاح وأيضا تفوقها وحصولها على مركز متقدم في أول عام لها شجعها على الاستمرار حتى أصبحت الأولى على الجمهورية.