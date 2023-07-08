علي الحجار: استفدت من الشعراء والملحنين الجدد.. ومنحوني دمًا جديدًا

أعرب المطرب علي الحجار، عن سعادته بردود الفعل على حفله الذي أقيم أمس في قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية.

وقال الحجار، خلال تقرير عرضه الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار": "بحب إني أغني أغانيّ بتعجب كل الأعمار، بتمنحني طاقة إيجابية، الفنان لازم يمشي مع كل عصر".

وأضاف: "الناس بتحب اللي بنى مصر كان حلواني، وعارفة، وأنا كنت عيدك، وتترات المسلسلات، فبأثبتهم في الحفلات، ومع كل حفلة، لازم أغنيتين جداد".

وكشف الحجار، عن أهمية التعاون مع الشعراء والملحنين الجدد، قائلًا: "كل ما ألاقي حد بيغني كويس، أو بيكتب شعر كويس؛ باخد شعره، عملت مع شعراء يكتبون لأول مرة، وملحنين وموزعين في بداية مشوارهم؛ لأني بستفاد منهم، وبيمنحوني دم جديد".