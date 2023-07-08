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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جاهل ومغيب| أحمد موسى يشن هجومًا على حاتم الحويني.. لهذا السبب

صدى البلد

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن حاتم الحويني كتب تويتة للإشادة بحفر مصحف كامل في جدار مسجد بدولة أوزبكستان.

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "حاتم الحويني مغيب وجاهل".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "مصر قامت بحفر مصحف كامل في مركز مصر الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة وحاتم الحويني لم يذكر هذا الأمر مطلقًا".


وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "مصر قامت بحفر المصحف كامل على جدار 30 غرفة في مركز مصر الإسلامي".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "عندما علم حاتم الحويني أن مصر قامت بحفر مصحف كامل على جدران غرف في مركز مصر الإسلامي بالعاصمة الإدارية  قام بمسح التويتة التي كتبها".

أحمد موسى حاتم الحويني اخبار التوك شو الحويني مصر

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