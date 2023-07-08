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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الداخلية تهدي أهالي سيوة وحدة مرور .. وأحمد موسى : ما شاء الله

وحدة مرور سيوة
وحدة مرور سيوة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن  وزارة الداخلية قامت بإنشاء وحدة مرور داخل واحة سيوة، مضيفا:" تم تشييد وحدة مرور متطورة ".

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  أهالي سيوة زمان كانوا يحتاجون السفر 300 كيلو لمطروح من أجل استخراج رخصة قيادة  وكانوا يعانون كثيرا ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  وزارة الداخلية قررت إهداء أهالي واحة سيوة وحدة مرور جديدة من أجل تسهيل إجراءات استخراج رخص القيادة ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :"  المواطن في سيوة يمكنه إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالسيارات في مكان واحد في سيناء " مضيفا:" ما شاء الله ".


وعرض الإعلامي أحمد موسى  تقريرا عن عمل وحدة مرور جديدة في واحة سيوة لتسهيل إجراءات المرور على المواطنين ".
 

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