الداخلية تهدي أهالي سيوة وحدة مرور .. وأحمد موسى : ما شاء الله

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن وزارة الداخلية قامت بإنشاء وحدة مرور داخل واحة سيوة، مضيفا:" تم تشييد وحدة مرور متطورة ".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أهالي سيوة زمان كانوا يحتاجون السفر 300 كيلو لمطروح من أجل استخراج رخصة قيادة وكانوا يعانون كثيرا ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" وزارة الداخلية قررت إهداء أهالي واحة سيوة وحدة مرور جديدة من أجل تسهيل إجراءات استخراج رخص القيادة ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" المواطن في سيوة يمكنه إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالسيارات في مكان واحد في سيناء " مضيفا:" ما شاء الله ".



وعرض الإعلامي أحمد موسى تقريرا عن عمل وحدة مرور جديدة في واحة سيوة لتسهيل إجراءات المرور على المواطنين ".

