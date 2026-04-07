قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس زراعة النواب يقترح إطلاق مبادرة لإعفاء الفلاحين من غرامات الأرز
إعلام تركى: مقتل وإصابة 5 فى حادث إطلاق نار على القنصلية الإسرائيلية بإسطنبول
رسمياً.. المصري البورسعيدي يعلن رحيل نبيل الكوكي بعد رباعية الزمالك
غير مستقرة.. ابن عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تطورات حالة والده الصحية
صافرات الإنذار تدوي في معظم أنحاء إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران
"بيتكوين" تهبط.. مهلة ترامب لإيران تهز أسواق العملات الرقمية
وفد السفارة المصرية بالجزائر يستقبل بعثة الزمالك قبل لقاء شباب بلوزداد
الوزراء: 105 آلاف شكوى بشأن الأسعار والقطاع الصحي في شهر
مرصد الأزهر يحذر من خطة صهيونية لفرض "المساواة العددية" وتقسيم المسجد الأقصى
الحكومة تتلقى 238 ألف شكوى واستغاثة في شهر
تريليوني قدم مكعبة.. أحمد موسى يعلن بشرى سارة بشأن الغاز المصري
إيني تكشف عن غاز طبيعي في البحر المتوسط باحتياطيات 2 تريليون قدم مكعب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

لقاء عربي بالقاهرة يبحث التعاون في مجالات الحماية الاجتماعية وتحسين بيئة العمل

الديب أبوعلي

استضاف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في القاهرة، لقاءً عربيًا رفيع المستوى جمع عددا من القيادات العمالية من مختلف الدول العربية، بهدف تنسيق الجهود وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه العمال في المنطقة، وذلك في خطوة تعكس عمق الروابط العربية وتعزز مسار العمل النقابي المشترك.

واستقبل عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد، وفدًا نقابيًا بارزًا ضم كلًا من فواز الأحمد، رئيس اتحاد عمال سوريا، وسر الختم الأمين، رئيس اتحاد عمال السودان، إلى جانب محمود الحياري، رئيس نقابة البناء والأخشاب بالأردن، في لقاء عكس حرص القيادات النقابية العربية على تعزيز أواصر التعاون وتوحيد الرؤى.

كما شهد الاجتماع حضور عدد من القيادات النقابية المصرية، من بينهم هشام فاروق المهيري، وهشام رضوان، ومحمد عبد ربه، ومحسن أش الله، حيث دار نقاش موسع حول سبل تعزيز التعاون في مجالات الحماية الاجتماعية وتحسين بيئة العمل، إلى جانب تنسيق المواقف النقابية لمواجهة التحديات الاقتصادية، ودعم آليات الحوار الاجتماعي بما يسهم في رفع مستوى معيشة العمال.

واتفق المشاركون على أهمية استمرار التنسيق وعقد لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مؤكدين أن وحدة الصف العمالي العربي تمثل ركيزة أساسية للتعامل مع المتغيرات المتسارعة في المنطقة.

وأعرب عبد المنعم الجمل، عن اعتزازه بهذا اللقاء، مشددًا على أن مصر ستظل داعمة لكل جهد عربي مشترك يستهدف تحسين أوضاع العمال وتعزيز حقوقهم.

ويعكس هذا اللقاء توجهًا متناميًا نحو بناء منظومة نقابية عربية أكثر تكاملًا وتماسكًا، قادرة على الدفاع عن مصالح العمال وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية في مختلف الدول العربية.

بعد قرار رئيس الوزراء.. إجازة رسمية 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل لهؤلاء

