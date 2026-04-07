لقاء عربي بالقاهرة يبحث التعاون في مجالات الحماية الاجتماعية وتحسين بيئة العمل

استضاف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في القاهرة، لقاءً عربيًا رفيع المستوى جمع عددا من القيادات العمالية من مختلف الدول العربية، بهدف تنسيق الجهود وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه العمال في المنطقة، وذلك في خطوة تعكس عمق الروابط العربية وتعزز مسار العمل النقابي المشترك.

واستقبل عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد، وفدًا نقابيًا بارزًا ضم كلًا من فواز الأحمد، رئيس اتحاد عمال سوريا، وسر الختم الأمين، رئيس اتحاد عمال السودان، إلى جانب محمود الحياري، رئيس نقابة البناء والأخشاب بالأردن، في لقاء عكس حرص القيادات النقابية العربية على تعزيز أواصر التعاون وتوحيد الرؤى.

كما شهد الاجتماع حضور عدد من القيادات النقابية المصرية، من بينهم هشام فاروق المهيري، وهشام رضوان، ومحمد عبد ربه، ومحسن أش الله، حيث دار نقاش موسع حول سبل تعزيز التعاون في مجالات الحماية الاجتماعية وتحسين بيئة العمل، إلى جانب تنسيق المواقف النقابية لمواجهة التحديات الاقتصادية، ودعم آليات الحوار الاجتماعي بما يسهم في رفع مستوى معيشة العمال.

واتفق المشاركون على أهمية استمرار التنسيق وعقد لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مؤكدين أن وحدة الصف العمالي العربي تمثل ركيزة أساسية للتعامل مع المتغيرات المتسارعة في المنطقة.

وأعرب عبد المنعم الجمل، عن اعتزازه بهذا اللقاء، مشددًا على أن مصر ستظل داعمة لكل جهد عربي مشترك يستهدف تحسين أوضاع العمال وتعزيز حقوقهم.

ويعكس هذا اللقاء توجهًا متناميًا نحو بناء منظومة نقابية عربية أكثر تكاملًا وتماسكًا، قادرة على الدفاع عن مصالح العمال وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية في مختلف الدول العربية.