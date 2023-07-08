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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بناء على طلب الجمهور| إعادة حفل الأساتذة على قناة الحياة الليلة

مدحت صالح
مدحت صالح

أعربت قناة الحياة عن سعادتها بعد عرض أول حفلة من مشروع «الأساتذة»، التي أحياها الفنان مدحت صالح، أمس، هذا إلى جانب شعوره برضا الجمهور عن الحفل.

وكتبت قناة الحياة عبر حسابها علي فيسبوك "بعد النجاح الكبير لحفل الأساتذة أمس بدار الأوبرا وتصدر قناة الحياة ترند تويتر وجوجل في مصر والعالم العربي، إعادة الحفل اليوم بناء علي طلب الجمهور في العاشرة مساءً"

وانطلق امس الجمعة حفل الأساتذة للمطرب مدحت صالح بحضور جماهيري ضخم، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور رئيس الأوبرا د. خالد داغر، ووزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني، بدأ الحفل تحت قيادة المايسترو هشام مصطفى وبمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، بعزف أغنية ايه هو دا من ألحان محمد عبدالوهاب، وتم بثه على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة "الحياة".

وبعدها غنى مدحت صالح قولوله الحقيقة، يا جميل ياللي هنا، يا واحشني رد عليا، وقال مدحت صالح للحضور أنه يوجه الشكر لوزيرة الثقافة نيفين الكيلاني ود.خالد داغر والمتحدة على ثقتهم ودعمهم لفكرته وخروجها للنور.

يذكر أن مشروع «الأساتذة» يعد خطوة لتحديث التراث الموسيقىّ، وإعادة صياغة مكتبة الموسيقى العربية، بما يتيح الفرصة لتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة، خاصة الشباب والأجيال الجديدة.

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حفل الأساتذة احتفالات دار الاوبرا المصرية الفنان مدحت صالح شاشة قناة الحياة

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