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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر عيار 21 اليوم في محلات الصاغة 9-7-2023

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر سعر عيار 21 الأوسع انتشارا حوالي 2160 جنيه للبيع و 2180 جنيه للشراء، وذلك في بداية تعاملات اليوم، الأحد الموافق 9-7-2023

ومع بداية تعاملات اليوم شهد سعر الذهب في مصر ، استقرارا في محلات الصاغة علي مستوي الأعيرة المختلفة دون أي تغيير.

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عيار 14

وبلغ أقل عيار ذهب نحو 1440 جنيه للبيع و 1453 جنيه للشراء، وذلك بالنسبة لـ عيار14 الأدني فئة .
 

عيار 24


وصل سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 2469 جنيه للبيع و 2491 جنيه للشراء.

عيار 18
 

وسجل سعر عيار 18 نحو 1851 جنيه للبيع و 1869 جنيه للشراء

 

سعر الجنيه الذهب


بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17.3 ألف جنيه للبيع و 17.44 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب


وصل سعر أوقية الذهب نحو 76.8 ألف جنيه للبيع و 77.5 ألف جنيه للشراء.

سعر كيلو الذهب


بلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.5 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء.

 

أسعار الذهب في البورصات العالمية


بينما تنخفض أسعار الذهب لأدنى المستويات في 3 أشهر، وتتراجع البنوك الاستثمارية عن توقعاتها القوية للسعر في ظل عناد البنوك المركزية الكبرى بشأن خفض الفائدة، يقول بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) إن سوق الذهب شهد تخارجًا لـ 1.5 مليار دولار أمريكي.

ويأتي التراجع في ظل أحاديث صدرت من جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، في صحبة كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، وأندرو بايلي، محافظ بنك إنجلترا، أكدوا فيها جميعًا  الاستمرار في تشديد السياسة النقدية، وألمحوا لرفع معدلات الفائدة في المستقبل المنظور لمحاربة التضخم المرتفع بقوة عن هدف الـ 2% الموضوع له، وعدم تخلي البنوك عن هذا الهدف.


فيما شهدت الأسهم الأمريكية تدفقًا بـ 1.5 مليار أمريكي مع الارتفاع الذي تشهده الأسهم التكنولوجية، وأسهم البنوك التي ارتفعت بعد اختبارات الضغط التي أجراها الفيدرالي وأكدت على متانة القطاع المصرفي الأمريكي وقدرته على تحمل صدمة الركود.انخفاض عالمي


وتراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وخسرت أكثر من 5 دولارات في المعاملات الفورية، لتبقى عند أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر ونصف.

وتراجعت عقود الذهب تسليم أغسطس 2023 بنسبة 0.37% أو ما يعادل 6.95 دولار لتصل إلى 1910.75 دولار للأونصة.

كما شهدت السندات تدفقًا بـ 600 مليون دولار، مما رفع سعر مؤشر الدولار وزاد من الضغوط على أسعار الذهب، هذا وتسجل السندات أطول سلسلة مكاسب منذ عام 2011.

الذهب والزواج

ويبحث الكثير عن سعر الذهب اليوم بالمصنعية والضريبة والدمغة خاصة عند شراء المشغولات للشبكة، بعد قرار زيادتها 10 % إذ يدخل القرار حيز التنفيذ من شهر يوليو الحالي، وتكون كبيرة نسبيا عند شراء المصوغات.
الذهب

وعند حساب سعر المصنعية، يكون في الغالب بدءا من 5% من سعر الجرام وحتى 10%، وقد يتم احتسابها بنحو  100 وحتى 150 جنيها أو يزيد في بعض محلات الصاغة.

عند حساب سعر مصنعية السبائك تختلف قليلا، إذ تبدأ من نحو 35 جنيها للجرام للتي تزيد عن 100 جرام على حسب الشركة المصنعة للسبيكة، أما السبائك الأقل من 100 جرام تعامل معاملة المشغولات بحسب القرار الجديد.

وقت مناسب

وأكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن أوقات المناسبات والأعياد تشهد في العادة إقبالا على شراء الذهب، مضيفا أن الفترة الحالية إقبالا متوسطا نسبيا.
 


ولفت رئيس شعبة الذهب د، إلى أن انخفاض الإقبال على شراء الذهب يعد أمر معتاد بسبب عيد الأضحى وتركيز المواطنين مع ذبح الأاحي قبل أن يزداد الإقبال مرة أخرى بعد عطلة عيد الأضحى.


وأرجع هاني ميلاد، انخفاض الإقبال على شراء الذهب لتراجع الأسعار مما أعطى انطباعا للمواطنين بأن سعر الذهب محتمل تراجعه مرة أخرى، مردفا أن سعر الذهب عيار 21 يسجل 2150 جنيها، ويُعتبر سعر منخفض للغاية وفرصة للاستثمار.


واستبعد رئيس شعبة الذهب، انخفاض أسعار الذهب مرة أخرة وذلك بناء على الخبرات والدلالات السابقة بأن الانخفاض الحالي وصل لأقل نقطة وأصبح مساويا للسعر العالمي.
 

 

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