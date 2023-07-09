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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يشترط في المسح على الجورب ارتداؤه على وضوء.. الإفتاء تجيب

صدى البلد

تلقى الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول "توضأت ومسحت على الجورب وبعد الصلاة تذكرت ان ارتديته على غير وضوء.. ما حكم الشرع.

أجاب أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار: صلاتك غير صحيحة لأنه شرط أن ترتدي الجورب على وضوء.

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه يجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب -الشراب- إذا كان مجلدا يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لبس على طهارة.

وأوضح « جمعة» فى إجابته عن سؤال: « ما حكم المسح على الجورب المصنوع من النسيج الرقيق والذي يصل الماء إلى ما تحته عند الوضوء؟» أن الأصل في جواز المسح حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه-: « أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- مسح على الجوربين والنعلين»، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.

ونوه عضو هيئة كبار العلماء أن جمهور العلماء قد قيدوا الإطلاق الوارد في الحديث الشريف في الجورب بأحاديث المسح على الخف؛ فاشترطوا في الجورب شروط الخف.

وتابع أن بعض العلماء ومنهم الحنابلة، والقاسمي وأحمد شاكر من المتأخرين- أخذوا بظاهر النص وأجازوا المسح على الجورب مطلقا: رقيقا وسميكا، ساترا ومخرقا.

واختتم أنه بناء على ذلك يكون المسح على الجورب الشفاف ممنوع عند الجمهور، جائز عند قليل من العلماء.

 
حكم المسح على الجورب وشروطه ومتى يبطل
أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن المسح على الجورب جائز 3 أيام بلياليها للمسافر، ويوم وليلة للمقيم(كما هو الحال في المسح على الخفين)، موضحا أن هذه المدة تبدأ بالمسح عليه بعد لبسه، وليس بمجرد اللبس.

شروط المسح على الجورب

كانت دار الإفتاء قد ذكرت أن جمهور الفقهاء اتفقوا على جواز المسح على الجورب (الشراب) في الحضر والسفر للرجال والنساء، مشيرة إلى شروط المسح على أن يكون مجلدا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين، وأن يكون طاهرا في نفسه، وأن يكون قد لبس على طهارة.
 

المسح على الجورب حكم المسح على الجورب شروط المسح على الجورب الدكتور علي جمعة

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