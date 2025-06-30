صبري عبد المنعم يكشف عن تطورات حالته الصحية

طمأن الفنان صبري عبد المنعم الجمهور على حالته الصحية بعد الأزمة التي تعرض لها.

وقال صبري عبد المنعم في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:والحمد لله بخير وموجود في المنزل حالياً، الحمد لله أفضل، وأدعولي بالشفاء"

واستطرد صبري عبد المنعم أن الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية يتواصل معه بشكل يومي و لم تتأخر النقابة في أي شي، مؤكدا أن حالته الصحية الحمد لله مستقرة و أنه بخير ، موجها الشكر للفنان محمود حميدة ، و الفنان لطفي لبيب و الفنان عيد أبو الحمد و كل الزملاء من الذين زاروه و توصوا معه.

يذكر أن كان قد شارك الفنان صبري عبد المنعم في فيلم "في عز الظهر