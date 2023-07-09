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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو بالتنسيقية: الإخوان لا يؤمنون بالدولة الوطنية

صدى البلد

قال لطفي سالمان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اختيار ميدان رابعة، وميدان النهضة لاعتصام جماعة الإخوان لم يكن من فراغ، بل كان الأمر مدروس ومخطط، فمنطقة شرق القاهرة التى كان فيها اعتصام "رابعة" كانت منطقة لقاعدة عريضة من الإخوان بشكل عام، وهى بدأت تتشكل في نهاية السبعينات وتواجدوا في المطرية وعين شمس ومناطق محيطة.

وأوضح خلال مشاركته في ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «ثورة 30 يونيو.. ذكرى صمود الشعب أمام إرهاب الإخوان»، بمركز سينما الحضارات بدار الأوبرا المصرية، أن ميدان النهضة كان يجمع تكفيريين بدرجة أعلى وحاملى سلاح بشكل أعلى، وكان الهدف من التكتلين خلق قوة تحمل السلاح موازية لقوة الدولة الشرعية، ويكون هناك فرصة تطيل أمد البقاء، والتفاوض، ولكن الصدمة كانت وقت البيان الذي ألقاه الفريق عبد الفتاح السيسي، في هذا التوقيت، بعدم وجود محمد مرسي مرة أخرى بشكل أو بآخر.

وأشار إلى أن الإخوان لا يؤمنون بالدولة الوطنية بأي حال من الأحوال، والدولة نجحت أن تواجه مخططاتهم.

أدار الحوار خلال الندوة، الإعلامية آدا جاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الندوة الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب سابقًا، الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لطفي سالمان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ارهاب الاخوان الهيئة العامة للكتاب تنسيقية شباب الاحزاب ثورة 30 يونيو

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