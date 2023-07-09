خدمة قضايا الأمة.. وفد نيابي أردني يزور السعودية اليوم

يزور العاصمة السعودية الرياض اليوم الأحد، وفد نيابي أردني برئاسة رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا" فإن الوفد النيابي الأردني يزور المملكة العربية السعودية بدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله آل الشيخ.

وأعرب الصفدي في تصريحات صحفية، عن "تطلع مجلس النواب الأردني لمزيد من التشاور والتعاون مع الأشقاء في مجلس الشورى السعودي من أجل تعزيز التنسيق البرلماني المشترك، وخدمةً لقضايا بلدينا الشقيقين وصالح قضايا أمتنا المركزية".

ويضم الوفد النيابي: مساعد رئيس مجلس النواب رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية السعودية ذياب المساعيد، وصالح أبو تايه، ومحمد بني ياسين، ومحمد عبابنة وسلامة البلوي.

وتمتد زيارة الوفد الأردني على مدى أربعة أيام يجري خلالها والوفد البرلماني الأردني مباحثات رسمية مع لجان في مجلس الشورى السعودي.