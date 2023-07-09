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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأحد 9 يوليو 2023

صدى البلد

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 9-7-2023، بسوق الجملة بمدينة العبور.

 

أسعار السمك البلطي 

وجاءت أسعار اليوم علي النحو التالي : 

يتراوح سعر السمك البلطي نمرة 1 بين 66 الي 70 جنيه والسمك نمرة 2 يتراوح بين 61 إلي 65 جنيه وأيضا السمك البلطي الاسواني بين 20 إلي 60 جنيه للكيلو . 

وسجل السمك الفيليه سعر بين 40 إلي 200 جنيه 

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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 9 يوليو 2023

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أسعار اللحوم اليوم الأحد 9-7-2023 في الأسواق

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رجعت تاني.. انخفاض جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 9-7-2023

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أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21 الآن

أسعار السمك البوري

سجل السمك البوري المستويات التالية: 

درجة أولي يتراوح بين 80 إلي 110 للكيلو 

درجة ثانية يترواح بين 45 إلي 65 جنيه للكيلو  

وسجل السمك الوقار بين 75 إلي 130 جنيه للكيلو. 

أسعار الجمبري اليوم

جاءت أسعار السمك الجمبري ما بين 190 الي 310 للكيلو، وسعر الجمبري المجمد من 100 الي 250 والسمك الجمبري 3 بين 80الي 180 جنيه و السمك الدنيس بين 100 وحتي 160 جنيه للكيلو. 

ووصل سعر كيلو السمك التعابين يترواح بين 50 وحتي 250 جنيها. 

وسجل سعر كيلو السمك السبيط بين 160 حتي 260 جنيها.

أسعار السمك المكرونة 

وجاءت أسعار السمك المكرونة بسوق الجمله بمدينة العبور اليوم علي النحو التالي: 

سجل كيلو المكرونة السويسي بين 60 حتي 110 جنيهات

و كيلو المكرونة المجمد يتراوح بين 30 حتي 40 جنيها.

وسعر السمك قشر البياض بين 80 و حتي 160 جنيه، ويبدء قضر البياض الأملس من سعر 60 حتي 105 جنيه للكيلو، و القراميط بين 30 حتي 40 جنيها0

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