أسعار اللحوم اليوم الأحد 9-7-2023 في الأسواق

استقرت أسعار اللحوم اليوم الاحد 9-7-2023، عقب ترجعها خلال الأيام القليلة الماضية بعد طرح وزارة التموين والتجارة الداخلية لحوم سودانية طازجة بـ 195 جنيها للكيلو وبسعر 160 جنيها للبرازيلي المجمد و130 جنيها للهندي، ولحوم خراف بسعر 250 جنيها للكيلو، كما طرجت وزارة الزراعة لحوم بسعر 225 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم، الاحد 9 يوليو 2023، في محال الجزارة، وفقًا لآخر تحديث لـ أسعار اللحوم البلدي ، إلى جانب أسعار اللحم الجملي، إضافة إلى أسعار الكبدة، وأيضًا أسعار السجق وجميع مبيعات الجزارة.

أسعار اللحوم في الاسواق

سجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 260 - 280 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 280 و300 جنيه وفقا للقطعية.

سعر اللحم الجملي

واستقر سعر اللحم الجملى عند 240 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 220 و230 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

أسعار الكبدة

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 270 و280 جنيهًا، والكبدة الضأن بين 250 و280 جنيهًا، والكلاوي والقلب 200 جنيه للكيلو، والسجق البلدي 220 جنيه.

سعر اللحوم للمستهلك

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 250 و280 جنيه للكيلو، والأستيك والبوفتيك 280 و300 جنيها للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز 260 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم المجمدة

أما اللحوم المجمدة، فيبدأ سعرها من 90 لـ 150 جنيها، وسجل سعر اللحم الضأن 180 جنيها على حسب نوع اللحم، وسجلت الكبدة 155 جنيهًا، أما اللحم المفروم المجمد فيتراوح سعره بين 110 و135 جنيهًا، أما أسعار السجق فتسجل 120 جنيهًا.