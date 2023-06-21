موعد صرف المعاشات شهر يوليو 2023

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين من أصحاب المعاشات، عن موعد صرف معاش شهر يوليو، وذلك للمساهمة في الظروف المعيشية ومتطلبات الحياة.

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موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023

ويقدم موقع صدي البلد الاخباري، موعد صرف معاشات شهر يوليو واماكن الصرف وجدل الزيادة، التي أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية، لصرف المعاشات للمواطنين المستحقين على مستوى الجمهورية، بداية من يوم السبت الأول من يوليو -2023 وهو اليوم الرابع من أيام عيد الأضحى المبارك، وتأتي معاشات يوليو 2023 بعد الزيادة الجديدة، وفقًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات والمقدرة بـ15%.



أماكن صرف معاشات شهر يوليو 2023

- ماكينات الصراف الآلي للبنوك.

- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.

- البريد المصري.

- منافذ شركة فورى.

- بنك ناصر الاجتماعى.

- بنوك القرى.

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جدول زيادة معاشات شهر يوليو 2023

6500 جنيه بعد الزيادة أصبحت 7475 جنيها.

5300 جنيه بعد الزيادة أصبحت 6095 جنيها.

4300 جنيه بعد الزيادة أصبحت 4945 جنيها.

3500 جنيه بعد الزيادة أصبحت 4025 جنيها.

2300 جنيه بعد الزيادة أصبحت 2645 جنيها.

1300 جنيه بعد الزيادة أصبحت 1495 جنيها.



شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2023

أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

أن لا يكون الزوج/الزوجة أو المسن/ العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام او بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاما، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

أن يكون الأفراد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا أو من أصحاب عجز أو مرض يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المريض أو الإعاقة بالفحص الطبي.

أن يكون من الأيتام الذين لاينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

أن يكون الأطفال في المرحلة العمرية من يوم حتي 18عامًا.

أن لا يكون الأب أو الأم من العاملين بـ القطاع الحكومي أو الخاص بأجر تأميني أكثر من ممكنة ولا يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة من التضامن الاجتماعي.

عدم وجود أي من موانع الصرف المتمثلة في ملكية أرض زراعية نصف فدان أو أكثر ملكية عقار أو من أكثر بخلاف السكن.

عدم وجود أي من موانع الصرف الآتية :

ـ ملكية محل تجاري أو أكثر ( مسجلة أو غير مسجلة )

ـ ملكية رؤوس مواشى للتجارة( ثلاثة أو أكثر )

ـ العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي ( باشتراك تأميني )

ـ ملكية أرض زراعية( نصف فدان فأكثر )

ـ إيجار أرض زراعية( فدان فأكثر )

ـ ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن