موعد صرف معاش تكافل وكرامة يونيو 2023| حقيقة الزيادة الجديدة

موعد صرف الدعم النقدي للأسر المستفيدة من معاش تكافل و كرامة عن شهر يونيو 2023، ينتظره جميع المستفيدين من الدعم النقدي الشهري .

موعد صرف معاش تكافل و كرامة

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي، استعدادات صرف معاش تكافل و كرامة لكل المستفيدين والمقرر بدء الصرف الخميس الموافق 15 يونيو 2023 ، من خلال منافذ الصرف وفروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد ومنافذ فوري وماكينات الصراف الآلي atm .

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم كافة التيسيرات وتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل و كرامة عن شهر يونيو 2023 من الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

حقيقة الزيادة الجديدة

لم تصدر اى قرارات جديدة حول زيادة الدعم النقدي الشهري ، زيادة معاش تكافل وكرامة وكانت آخر زيادة التى طبقت فى شهر أبريل الماضى .

وكانت عمليات الصرف شهدت خلال الأيام الماضية ، انتظام صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر مايو 2023 فى جميع المنافذ وفروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد .

طرق صرف معاش تكافل وكرامة

كما توجد عدة طرق لصرف المعاشات، بدون الاحتياج للذهاب الى البنك حيث يمكن من خلالها صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو، تتمثل في الصرف بالفيزا من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM في أي وقت، بدلا من الذهاب إلى المقر أو المؤسسات الحكومية لصرف قيمة الدعم النقدي .

وتعددت طرق صرف معاش تكافل وكرامة من خلال جميع ماكينات الصراف الآلى atm ومنافذ شركة فورى وفروع بنك ناصر ومكاتب البريد والمحافظ الإلكترونية وذلك فى أى وقت .

وتواصل مختلف فروع بنك ناصر الاجتماعي تغذية ماكينات الصراف الالي بالنقود المطلوبة حتى يتمكن المستحقين من صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر مايو الماضى 2023 مع تقديم كافة التيسيرات لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن .

وتهدف وزارة التضامن الاجتماعى، من برنامج تكافل وكرامة تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، لنحو 22 مليون اسرة مستفيدة ، من معاش تكافل وكرامة عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، إضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.

وعن موعد الزيادة الجديدة لمعاش تكافل وكرامة ، لم يتم الإعلان عن أى قرارات قادمة حول وجود زيادة أخرى .

زيادة 25% في معاش تكافل وكرامة

أصدر الرئيس قرارا بتطبيق زيادة جديدة بنسبة 25% لجميع المستحقين من برنامج تكافل وكرامة، وضمن قرارات الرئيس السيسي بزيادة رواتب العاملين في الحكومة والمعاشات، وأكدت الحكومة أنهم يبلغون نحو 5.2 مليون أسرة أي ما يعادل نحو 22 مليون مواطن مصري.

وتسعى الدولة جاهدة للارتقاء بمعيشة المواطن وتحسين مستواه الاجتماعي وتوفير كافة احتياجاته والدعم اللازم له سواء في التعليم أو المسكن والملبس والصحة، لذلك اهتمت الحكومة بملف الحماية الاجتماعية، كما حرصت على تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة بما يسهم في استهداف الفئات المستحقة، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قيمة قبض معاشات تكافل وكرامة بعد الزيادة الجديدة

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بزيادة الفئات المالية للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريًا، بداية من أبريل الماضي، وتتمثل زيادة صرف معاش تكافل وكرامة في التالى:

تصل قيمة دعم المواطن الذي يحصل على معاش تكافل وكرامة 500 جنيه، بعد زيادة 25%، إلى 625 جنيها.

بعد زيادة المعاشات في أبريل الماضى، يحسب معاش تكافل وكرامة لـ المسنين الذين يحصلون على 450 جنيهًا، إلى 562.5 جنيه.

يصل معاش تكافل وكرامة لـ الأشخاص ذوي الهمم الذين يحصلون على معاش 450 جنيها، بعد الزيادة إلى 562.5 جنيه شهريا.

يصل معاش تكافل وكرامة لـ الأيتام بقيمة 350 جنيها، بعد الزيادة إلى 437.5 جنيه.

طريقة التقديم فى تكافل وكرامة

ويمن الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة عن التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم واحضار المستندات المطلوبة وهى كالاتي :

صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب أو الام.

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط وضوابط لتنظيم عملية وصول الدعم النقظى لمستحقيه .

ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز يعمل لدى الحكومة أو في القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه أو أن يكون يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة تضمانية.

أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج تكافل لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن 18 عاما، على أن يكون الأبناء من سن 6 الي 18 عاما بمراحل التعليم المختلفة.

شهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.

برنامج كرامة يشتترط من المسنين بعمر يبدأ من 65 سنه أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين ان يقوم بأداء العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي

الأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.