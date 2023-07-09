عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 9 يوليو 2023

صدى البلد

ينشر موقع صدي البلد أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق الجملة بمدينة العبور خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 2023. 

وسجلت الخضروات المستويات التالية: 

سعر الطماطم بين 2.5 حتي 5 جنيه للكيلو، وسعر البصل بين 10 إلي 15 جنيه و البطاطس بين 6.5. حتي 9.5 . 

وسجلت الكوسه بين 7 حتي 13جنيه و سعر الباذنجان الرومي من 1.5 حتي 3 جنيهات للكيلو ، و الباذنجان البلدي بين 1.5 حتي 3.5 جنيهات ونصف لليكلو، ووصل الباذنجان الأبيض بسعر من 2 جنيه حتي 4 جنيهات ونص للكيلو . 

وجاء سعر الفاصوليا الخضراء بين 12 حتي 16 جنيه، و الجزر بدون عروش من 7 إلي 9 جنيهات للكيلو، وسعر الفلفل رومي صوب من 8 حتي 12 جنيه وسعر فلفل رومي بلدي من 8 حتي 12 جنيه، فلفل حامي بلدي من 7 حتي 9 جنيهات للكيلو، سعر الفلفل الحامي صوب من 7 حتي 9 جنيهات ، وفلفل الالوان يبدء من سعر 8 حتي 18 جنيه للكيلو. 

وسجل سعر خيار الصوب بين 9 حتي 11 جنيه، والخيار البلدي يبدء من5 حتي 7 جنيهات، والملوخية بين 7.5 حتي 11 جنيه، والبامية من 16 حتي 30 جنيه للكيلو. 

وصل القلقاس بين 5 و حتي 9 جنيهات للكيلو والبطاطا بسعر 4 حتي 7 جنيهات، وجاء الثوم بسعر 25 جنيه و اللفت بسعر يبدء من 1.5 حتي 3 جنيهات ونصف .

 

 

 

اسعار الخضروات والفاكهة سعر الطماطم الخضروات سوق العبور الفاكهه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

قلبت السعودية.. ملابس ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

لعزله من الزمالك .. حكم نهائى ضد مرتضى منصور

المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي يشن هجوما قويا بعد خسارة النهائي .. تفاصيل

الحق اشتري .. هدوء يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

لم يحضر.. تأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك | القصة الكاملة

موضوعات متعلقة

رئيس جهاز أخميم الجديدة يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين

الإسكان: افتتاح المركز التكنولوجي بجهاز العاصمة الإدارية الجديدة لخدمة المواطنين والمستثمرين

اقتصاد عمان|توقيع اتفاقية لإنشاء مصنع لإعادة تدوير النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصُحار

اقتصاد الإمارات|ورشة تحضيرية للمشاركة في منتدى الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة بنيويورك

أسعار الأسماك اليوم الخميس 6 يوليو 2023

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 6 يوليو 2023

صعود 10 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الخميس 6 يوليو 2023

اقتصاد الإمارات.. دبي للاستثمار تخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري 32%

ترشيحاتنا

الأهلي يوافق على انتقال شادي حسين إلى زد مقابل 12 مليون جنيه

ضبط المسئولين عن تصوير امتحان تفاضل الثانوية بجوار بلاعة حمام وإحالتهم للنيابة

حقيقة إلغاء منهج «Discover» لطلاب الصفوف الابتدائية

بسام راضي يرأس اجتماعًا طارئًا لتنسيق التحرك الجماعي بشأن فلسطين

أخبار تهمك.. مفاجآت في أسعار الذهب والدولار.. تفاصيل حالة الطقس اليوم

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم .. شاب مصري يستدرج ثرية خليجيه ..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابتعدي عنه قورا.. نوع من الصن بلوك منتشر بالأسواق يسبب سرطان الجلد

بسعر خرافي.. شاهد ياسمين صبري بإطلالة مميزة في أحدث ظهور بالسعودية

شاهد| أمينة شلباية تثير الجدل بطريقتها في تناول طاجن البطاطس باللحمة

قلبت السعودية.. ملابس ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

فيديو

شاهد.. تصرف غريب من إيهاب توفيق داخل قبر علاء عبد الخالق

مقطع فيديو لأم تطالب بالعدالة لابنتها بعد قيام زوجها بتصرف صادم.. شاهد

الكاف كلمة السر.. الزمالك يقترب من مجد تاريخي وكأس العالم للأندية «فيديوجراف»

اعترافات صادمة.. فيلم وثائقي يكشف خطة اغتيال الزعيم عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ