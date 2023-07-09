أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 9 يوليو 2023

ينشر موقع صدي البلد أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق الجملة بمدينة العبور خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 2023.

وسجلت الخضروات المستويات التالية:

سعر الطماطم بين 2.5 حتي 5 جنيه للكيلو، وسعر البصل بين 10 إلي 15 جنيه و البطاطس بين 6.5. حتي 9.5 .

وسجلت الكوسه بين 7 حتي 13جنيه و سعر الباذنجان الرومي من 1.5 حتي 3 جنيهات للكيلو ، و الباذنجان البلدي بين 1.5 حتي 3.5 جنيهات ونصف لليكلو، ووصل الباذنجان الأبيض بسعر من 2 جنيه حتي 4 جنيهات ونص للكيلو .

وجاء سعر الفاصوليا الخضراء بين 12 حتي 16 جنيه، و الجزر بدون عروش من 7 إلي 9 جنيهات للكيلو، وسعر الفلفل رومي صوب من 8 حتي 12 جنيه وسعر فلفل رومي بلدي من 8 حتي 12 جنيه، فلفل حامي بلدي من 7 حتي 9 جنيهات للكيلو، سعر الفلفل الحامي صوب من 7 حتي 9 جنيهات ، وفلفل الالوان يبدء من سعر 8 حتي 18 جنيه للكيلو.

وسجل سعر خيار الصوب بين 9 حتي 11 جنيه، والخيار البلدي يبدء من5 حتي 7 جنيهات، والملوخية بين 7.5 حتي 11 جنيه، والبامية من 16 حتي 30 جنيه للكيلو.

وصل القلقاس بين 5 و حتي 9 جنيهات للكيلو والبطاطا بسعر 4 حتي 7 جنيهات، وجاء الثوم بسعر 25 جنيه و اللفت بسعر يبدء من 1.5 حتي 3 جنيهات ونصف .



