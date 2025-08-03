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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم نور الدين: جهاد جريشة يرفض التواصل مع الحكام وهناك استياء من تصرفاته

إبراهيم نور الدين
إبراهيم نور الدين
رباب الهواري

أبدى إبراهيم نور الدين المدير الفني السابق للجنة الحكام، اندهاشه من عدم تواجد أعضاء لجنة الحكام في في الاختبارات البدنية للحكام.

وقال نور الدين في تصريحاته مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: إزاي أعضاء لجنة الحكام ماكنوش موجودين في الاختبارات البدنية التي اجراها الحكام، امر مثير للاندهاش.
وأضاف: لابد أن يكون هناك "محلل أداء" لأطقم حكام المباريات، حتى يعرف الحكم كيف يتعامل مع اللاعبين في هذه المباراة..

وتابع: هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة لم يقولي لي بإني سأكون رئيسًا للجنة الحكام.

وواصل: سمعت إن الحكام "مضايقين" من جهاد جريشة، لإنه لا يتواصل جيدًا مع الحكام ويرفض التواصل معهم، وهناك استياء من تصرفات جهاد جريشة

وأكمل: هناك حكام في القائمة الدولية جهاد جريشة كان حكم رابع في مبارياتهم.، جهاد جريشة مثله مثل باقي الحكام "ده هو عضو في اللجنة يعني زيه زي باقي الحكام"

واختتم إبراهيم نور الدين تصريحاته قائلا: قمت بإحالة جهاد جريشة للتحقيق عندما كنت مسؤولا في لجنة الحكام، عندما قال "هجيب لجنة حكام على المحارة" لكنه اعتذر.

حهاد جريشة إبراهيم نور الدين لجنة الحكام اخبار الرياضة اتحاد الكرة

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