تعرّف على تفاصيل لائحة الانسحاب في موسم 2025/2026

كشف طه عزت، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، عن تفاصيل المادة 24 المستحدثة في لائحة موسم 2025/2026، والتي تم فصلها هذا الموسم بشكل واضح بهدف تفادي الالتباس ورفع مستوى الانضباط في إدارة المسابقات.

المادة 24 المستحدثة لتنظيم الانسحاب

وتنص المادة على اعتبار الفريق منسحبًا في حال عدم حضوره لأي مباراة.





العقوبات المقررة على الفرق المنسحبة

أوضح عزت خلال حواره عبر قناة أون سبورت أن الفريق الذي يُعتبر منسحبًا يتم توقيع عقوبات تدريجية عليه تبدأ بخصم 3 نقاط من رصيده، تليها خصم 3 نقاط إضافية وغرامة مالية، وهي نفس العقوبات المعمول بها سابقًا، لكن تم توضيحها هذا الموسم بشكل أدق وأكثر تنظيمًا.





درجات التقاضي وإمكانية الطعن

وأشار رئيس لجنة المسابقات إلى أن القرارات تصدر مبدئيًا من اللجنة، لكن يُسمح للأندية المتضررة بالطعن أمام مجلس إدارة اتحاد الكرة باعتباره جهة التقاضي الأعلى. كما يمكن تقديم مستندات جديدة أثناء الطعن، ويحق للأطراف اللجوء لاحقًا إلى لجنة التحكيم الرياضي لاستكمال درجات التقاضي.





عقوبات الانسحاب المتكرر

بيّن عزت أن التعديل الأبرز هذا الموسم هو تشديد العقوبات على تكرار الانسحاب، حيث يُعتبر الفريق منسحبًا من البطولة بالكامل في حال تكرار الغياب للمرة الثانية، ويواجه غرامة مالية ضخمة تصل إلى 20 مليون جنيه، إلى جانب الهبوط الإجباري إلى دوري المحترفين.





تعديل توزيع المجموعات بناءً على طلب الأندية

وفي سياق منفصل، أكد عزت أن قرار إعادة توزيع المجموعات لتصبح (7 و14) بدلًا من (10 و11) جاء استجابة لرغبة الجمعية العمومية، بهدف تحقيق توازن عادل في فرص المنافسة على الصعود وتفادي الهبوط



