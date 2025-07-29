العمايرة: لائحة الدوري تمنح رابطة الأندية صلاحيات إعلامية موسعة

أكد خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة، أن لائحة الدوري المصري الممتاز تمنح رابطة الأندية المحترفة صلاحيات جديدة تهدف إلى تنظيم التفاعل الإعلامي بين الأندية ووسائل الإعلام.

وأوضح العمايرة، عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك قائلا :" ‏وفقاً للائحة الدورى أصبح من حق رابطة الأندية إلزام الأندية بعقد مؤتمرات صحفية بحضور المدير الفني و كابتن الفريق أو لاعب من القائمة الأساسية و فتح التدريبات الرسمية قبل المباراة بيوم لحضور الصحفيين والمصورين والإعلاميين وإتاحة 2 لاعبين من القائمة الأساسية على الأقل للحديث للإعلام".

يُذكر أن لجنة المسابقات كانت قد أعلنت جدول الدوري مؤخرًا، قبل أن تظهر تعديلات لاحقة على بعض الملاعب.