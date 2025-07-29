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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميًا.. الزمالك يضم أحمد ربيع من البنك الأهلي لمدة خمسة مواسم

احمد ربيع
احمد ربيع
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

أعلن نادي الزمالك رسمياً، عن التعاقد مع أحمد ربيع لاعب وسط فريق البنك الأهلي لمدة خمسة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع أحمد ربيع  على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع اللاعب ونادي البنك الأهلي.

تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، والفلسطيني آدم كايد لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، والمغربي عبد الحميد معالي لمدة خمسة مواسم قادماً من نادي اتحاد طنجة، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.

الزمالك احمد ربيع البنك الأهلي

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