خالد الغندور يستفسر عن تغيير ملعب مباراة الأهلي وحرس الحدود



أثار الإعلامي خالد الغندور الجدل عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، بعد تغيّر مفاجئ في ملعب مباراة الأهلي وحرس الحدود في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز للموسم الجديد.

وكتب الغندور:"سؤال محتاجين له إجابة! خلال إجراء القرعة تم تحديد استاد برج العرب لاستضافة مباراة حرس الحدود والأهلي، وبعدها بساعتين تم تعديل ملعب المباراة ليصبح الكلية الحربية!!!! نرجو الإجابة من صاحب القرار!"



وطالب نجم الزمالك السابق بتوضيح رسمي من الجهات المسؤولة حول أسباب تغيير الملعب بهذا الشكل السريع، ما اعتبره البعض مثيرًا للتساؤلات.

يُذكر أن لجنة المسابقات كانت قد أعلنت جدول الدوري مؤخرًا، قبل أن تظهر تعديلات لاحقة على بعض الملاعب.