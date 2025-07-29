محمد صلاح: علاقة أحمد عبدالقادر بالأهلي متوترة وبيعه للزمالك غير منطقي

علّق محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، على الجدل الدائر بشأن مستقبل أحمد عبدالقادر، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن العلاقة بين اللاعب والنادي تمر بمرحلة غير مستقرة.

وقال صلاح، في تصريحات إذاعية عبر برنامج "كويت" على إذاعة "أون سبورت إف إم"، مساء الثلاثاء:"الصفقات التبادلية مش عيب، وكل لاعب بيشوف نفسه الأحسن، ولا توجد قواعد قوية".

وتابع:"أحمد عبدالقادر تحس إن في مسدس وُضع في ضهره علشان نزل البيان، وعلاقته مع النادي الأهلي مش كويسة دلوقتي".

وحول احتمالية انتقال اللاعب للغريم التقليدي الزمالك، قال صلاح:

"الأهلي مش هيبيع أحمد عبدالقادر لنادي الزمالك.. ده كلام مش منطقي خالص".