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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح: العلاقة بين الأهلي و الزمالك سطحية ووهمية ولن يحدث أي صفقات تبادلية

الأهلي و الزمالك
الأهلي و الزمالك
حسن العمدة

تحدث محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، عن إمكانية إبرام الأهلي لصفقة تبادلية مع نادي الزمالك بانتقال عبد القادر للابيض مقابل حصل الأحمر على خدمات أحمد فتوح.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: العلاقة بين الاهلي و الزمالك سطحية ووهمية ولن يحدث اي صفقات تبادلية بين الناديين.  

وأضاف:  الكلام عن بيع الأهلي لاحمد عبد القادر لنادي لزمالك مقابل انتقال فتوح للأحمر ولا يدخل دماغي بجنيه، واستحالة ان الاهلي يدخل مع الزمالك في صفقات تبادلية

وتابع: كل نادي ينظر إلى مصلحته، ولكن الأهلي والزمالك لن يتبادلا بيع لاعبين مهما كلف الأمر، العلاقة بين الأهلي والزمالك وهمية لا أكثر.

وواصل: رفض محمد عواد الدخول في صفقات تبادلية  هو تخبط إداري من الزمالك، وكل لاعب ينظر لنفسه على انه افضل لاعب ولا يوجد لائحة صارمة للاعبين تجعلهم خائفين

وتابع: مركز حراسة مرمى الزمالك به مشاكل، وعاصرت هذه الأزمة وقت تدريبي لنادي الزمالك مع جنش وأحمد الشناوي، ورفض أحدهما الخروج في صفقات تبادلية، إنما هذا في كل دول العالم مش عيب خروج اي لاعب في صفقة تبادلية.

الأهلي و الزمالك محمد صلاح نادي الزمالك الزمالك أحمد فتوح الاهلي

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