رحيل لاعب جديد عن الأهلي بعد قرار الفيفا.. من هو؟

في تطور جديد يشهده النادي الأهلي، أعلن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب عن رحيل أحد لاعبي الفريق بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.. فمن هو اللاعب وما سبب رحيله؟

جدير بالذكر أن النادي الأهلي قد شهد سابقة تاريخية في عدد الراحلين عن صفوفه والتي بلغت 14 لاعبا بالإضافة إلى اللاعب الجديد الذي سيرحل عن الفريق خلال ساعات.

قائمة الراحلين عن الأهلي 2025

تضم قائمة الراحلين عن الفريق الأول بالنادي الأهلي مجموعة من اللاعبين الذين كانوا متواجدين حتى نهاية الموسم الماضي، وجاءت الأسماء كالتالي:

1. علي معلول

2. وسام أبو علي

3. عمرو السولية

4. رامي ربيعة

5. كريم الدبيس

6. كريم نيدفيد

7. أكرم توفيق

8. خالد عبد الفتاح

9. يحيى عطية الله

10. حمزة علاء

11. عمر الساعي

12. رضا سليم

لاعبين على قائمة الرحيل

13. أحمد نبيل كوكا

14. أحمد عبد القادر

رحيل لاعب جديد عن الأهلي

اللاعب الجديد المعني هو محمد الضاوي كريستو، والذي يتجه إلى الدوري التونسي عبر بوابة فريق النجم الساحلي.

جاء هذا التحول بعد أن أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارًا رسميًا برفع إيقاف قيد النجم الساحلي، مما سمح للنادي التونسي بالتوقيع مع كريستو بعد التوصل إلى اتفاق رسمي بين الناديين. يمثل هذا القرار انفراجة كبيرة لمسؤولي الأهلي حيث يمنحهم حرية أكبر في التعامل مع ملف اللاعبين الأجانب.

من المتوقع أن يتم الإعلان بصورة رسمية عن الصفقة خلال ساعات قليلة. وأبدت جماهير النادي الأهلي اهتمامًا كبيرًا بهذا الشأن، حيث يعتبر كريستو من اللاعبين الذين يمتلكون مهارات فنية عالية. لذا، قد يؤثر رحيله على تشكيل الفريق.

مع خروج كريستو ومن قبله رضا سليم من الأهلي، سيبقى في صفوف النادي 5 لاعبين أجانب فقط، وهم: محمد علي بن رمضان، وأشرف بن شرقي، وأشرف داري، ونيجك جراديشار، وأليو ديانج، ورضا سليم. وبالتالي، سيتعين على إدارة الأهلي النظر في خيارات جديدة لتقليل عدد المحترفين الأجانب خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

صفقات الأهلي الجديدة

يتعين على إدارة الأهلي، البحث عن محترف آخر لتعويض رحيل كريستو، حيث يتبقى حوالي 7 أيام قبل غلق الميركاتو الصيفي لاستكمال التعاقدات اللازمة، مما يضع الضغط على الإدارة للعثور على الحل المناسب لإنهاء أزمة اللاعبين الأجانب.

وانطلقت الفترة الأولى للقيد الصيفي 2 يونيو الماضي، وتستمر حتى 6 أغسطس المقبل 2025، وتعتبر هذه الفترة مخصصة لتسجيل اللاعبين الجدد وقيدهم في القوائم الأساسية للأندية.

وصلت صفقات الأهلي خلال فترة الانتقالات الجارية حتى الآن (صيف 2025) 9 صفقات وهي كالتالي:

1- محمود حسن تريزيجيه: انتقال من نادي طرابزون التركي

2- محمد علي بن رمضان: انتقال من نادي فرينكفاروزي المجري

3- أحمد رمضان بيكهام: انتقال من نادي سيراميكا

4- أليو ديانج: عائد للفريق بعد انتهاء أعارته لنادي الخلود السعودي

5- محمد أحمد سيحا: انتقال من المقاولون العرب

6- أحمد مصطفي زيزو: صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الزمالك

7- محمد شريف: صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الخليج السعودي

8- ياسين مرعي: انتقال من نادي فاركو

9- محمد شكري: انتقال من نادي سيراميكا