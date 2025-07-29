نجم الأهلي على أعتاب الدوري القطري

أكد تقرير صحفي، تلقي رضا سليم نجم النادي الأهلي، عرضًا من أحد أندية الدوري القطري، للانضمام إلى صفوفه هذا الصيف.

وبحسب صحيفة “البطولة المغربية”، يحاول الأهلي التخلص من رضا سليم ببيعه هذا الصيف في ظل تضخم عدد اللاعبين الأجانب داخل قائمة الفريق.

وأضافت أن أن الأهلي رفض عرضين من فريقي نهضة بركان والوداد المغربيين، بسبب ضعف المقابل المالي المقدر بنحو 100 ألف دولار فقط مقابل الإعارة، في وقت يتمسك فيه الفريق المصري بالحصول على مقابل مالي أكبر نظير التخلي عن خدمات الجناح المغربي.

جلسة منتظرة لإتمام الصفقة

وتابعت أن نادٍ قطري دخل على خط المفاوضات من أجل ضم رضا سليم، حيث يُرتقب أن تُعقد جلسة حاسمة بين مسؤولي الأهلي والنادي القطري خلال الساعات المقبلة، للاتفاق على تفاصيل الصفقة وإنهاء كافة البنود المتعلقة بانتقال اللاعب.

وترغب إدارة الأهلي في تسريع المفاوضات، قبل موعد 6 أغسطس المقبل، وهو التاريخ النهائي لإرسال القائمة الرسمية للموسم الجديد، وسط اتجاه قوي لإعارة رضا سليم من أجل إفساح المجال لتقليص عدد الأجانب بالقائمة، بحسب الصحيفة المغربية.