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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو مصيلحي: دوري المرتبط من أهم منافسات الموسم.. ومصلحة الأندية واللاعبين أولويتنا

عمرو مصيلحي
عمرو مصيلحي
محمد سمير

أكد الأستاذ عمرو مصيلحي، رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة أن بطولة دورى المرتبط من أهم البطولات خلال الموسم المحلي، خاصة أنها تساهم في ترتيب الفرق وتحديد المباريات التمهيدية لدوري السوبر.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة مع الأندية، لمناقشة نظام مقترحات مسابقات الموسم المقبل.

وقال عمرو مصيلحي أن دوري المرتبط يجعل الأندية تهتم بقاعدة الناشئين، التي تساعدها على المنافسة على البطولة، وتحسين موقفها في بطولة السوبر.

وأشار مصيلحي أن ما يهم مجلس إدارة الاتحاد هو مصلحة الأندية وراحة اللاعبين، حيث ينعكس هذا الأمر في النهاية على جودة وقوة المنافسات المحلية، التي تدعم المنتخبات الوطنية في المقام الأول.

عمرو مصيلحي الاتحاد المصرى لكرة السلة بطولة دورى المرتبط دوري السوبر

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