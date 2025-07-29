شوبير يدافع عن محمد صلاح بعد زيارته لمعبد ياباني: "حرام عليكم.. دي حاجة حلوة"



علّق الإعلامي أحمد شوبير على الجدل المثار حول زيارة النجم المصري محمد صلاح لأحد المعابد في اليابان، مؤكدًا أن ردود الفعل المبالغ فيها غير مبررة، وأن البعض يسعى لتشويه صورة إيجابية لنجم عالمي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية له:"الدنيا اتقلبت على محمد صلاح علشان زار معبد بوذي في اليابان، ده معبد من أبرز المعالم في طوكيو ومرتبط برياضة السومو والتأمل والهدوء النفسي."



وأضاف:"بوذية إيه بس الله يسترك؟ حرام عليكم، مش كده! ليه البعض بيحاول يفسد الحاجة الحلوة اللي عندنا؟"

وأشار شوبير إلى أن زيارة المعالم السياحية جزء طبيعي من أي رحلة، خاصة عندما يكون اللاعب في بلد بثقافة مختلفة كاليابان، داعيًا إلى التقدير والفهم بدلًا من إطلاق الأحكام.