سطحية.. تعليق صادم من نجم الزمالك بشأن علاقة قطبي الكرة

تحدث محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، عن إمكانية إبرام الأهلي لصفقة تبادلية مع نادي الزمالك بانتقال عبد القادر للابيض مقابل حصلو الأحمر على خدمات أحمد فتوح.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: العلاقة بين الاهلي و الزمالك سطحية ووهمية ولن يحدث اي صفقات تبادلية بين الناديين.

وأضاف: الكلام عن بيع الأهلي لاحمد عبد القادر لنادي لزمالك مقابل انتقال فتوح للأحمر ولا يدخل دماغي بجنيه، واستحالة ان الاهلي يدخل مع الزمالك في صفقات تبادلية

وتابع: كل نادي ينظر إلى مصلحته، ولكن الأهلي والزمالك لن يتبادلا بيع لاعبين مهما كلف الأمر، العلاقة بين الأهلي والزمالك وهمية لا أكثر.

وواصل: رفض محمد عواد الدخول في صفقات تبادلية هو تخبط إداري من الزمالك، وكل لاعب ينظر لنفسه على انه افضل لاعب ولا يوجد لائحة صارمة للاعبين تجعلهم خائفين

وتابع: مركز حراسة مرمى الزمالك به مشاكل، وعاصرت هذه الأزمة وقت تدريبي لنادي الزمالك مع جنش وأحمد الشناوي، ورفض أحدهما الخروج في صفقات تبادلية، إنما هذا في كل دول العالم مش عيب خروج اي لاعب في صفقة تبادلية.