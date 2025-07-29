جمال عبد الحميد يوجه رسالة حادة لـ مصطفى محمد: الصراحة تحترم



أثار جمال عبد الحميد، نجم منتخب مصر والزمالك الأسبق، جدلًا واسعًا بعد تصريحاته بشأن مصطفى محمد، مهاجم نادي نانت الفرنسي، معتبرًا إياه "خليفته الحقيقي" في الملاعب، ولكن بشرط ألا يرتدي قميص الأهلي.

وخلال ظهوره في برنامج "مان تو مان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر صفحته الرسمية، قال عبد الحميد:"أنا بحب مصطفى محمد جدًا، وبشوف فيه حاجات من شخصيتي الكروية.. وبصراحة، بعتبره خليفتي الحقيقي في الملاعب، لكن بشرط مايروحش الأهلي".



وأضاف نجم الزمالك التاريخي:"مش منطقي كل شوية ألاقيه بيقول مش هلعب للأهلي، وبعدين ألاقيه مضى من سنة وعامل إعلان، لازم يكون صريح مع نفسه ومع الجمهور".

ووجّه عبد الحميد رسالة مباشرة لمهاجم منتخب مصر، مؤكدًا أن الصراحة مع الجماهير هي مفتاح الاحترام، مستشهدًا بموقف أكرم توفيق:

"نفسي مصطفى يكون صريح، زي أكرم توفيق لما قال إنه هيمشي وفعلاً راح الشمال القطري.. دي مواقف محترمة والناس بتقدرها".

وشدد عبد الحميد على أن ارتباط مصطفى محمد بنادي الزمالك يمنحه خصوصية جماهيرية كبيرة، لكنه أكد في الوقت ذاته أن اللاعب يجب أن يكون واضحًا في اختياراته:

"لو راح الأهلي مش هاعرفه.. ساعتها مش هيبقى خليفتي ولا حاجة".