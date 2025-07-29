جمال عبد الحميد : مصطفي محمد خليفتي لو مراحش الأهلي

يري جمال عبد الحميد نجم منتخب مصر الاسبق أن مصطفي محمد نجم نانت الفرنسي هو خليفته في الملاعب بشرط ألا يلعب للأهلي.

وقال جمال عبد الحميد خلال تواجده ضيفا مع عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان عبر صفحته الرسمية :"انا بحب مصطفي محمد وبعتبره خليفتي لكن مش عايزه كل شوية يقول مش هلعب للأهلي وفي الاخر الاقيه ماضي من سنة وعامل إعلان ".

ويضيف جمال عبد الحميد :"نفسي يكون مصطفي محمد صريح يعني لو جاله عرض من الاهلي يتكلم بصراحة زي أكرم توفيق اللي راح الشمال القطري ".

وتابع جمال عبد الحميد :"لو مصطفي محمد راح الاهلي مش هيبقي خليفتي ولا أعرفه "