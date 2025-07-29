خالد الغندور يلمّح إلى صفقة "تاريخية" للزمالك: لاعب من نادي كبير

أثار الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، حماسة جماهير القلعة البيضاء بعد تلميحه لصفقة كبرى سيُبرمها النادي خلال موسم الانتقالات المقبل.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك":

"للزمالكاوية.. انتظروا صفقة تــــاريـــخــية للاعب مهاري هينتقل لنادي الزمالك في صفقة انتقال حر في موسم الانتقالات القادم

اللاعب مش هينفع أقول اسمه.. بس حروفه (أ.ع) وهو حاليا ضمن صفوف فريق كبير جدا ولكن مالهوش مكان فيه لأن طريقة لعبه لا تناسب الفريق".

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن أحمد عبد القادر لاعب فريق الأهلي، بات قريبا من الانتقال إلى صفوف نادي بيراميدز حال رحيله عن الأهلي.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: حتى هذه اللحظة أحمد عبد القادر يرفض أي عرض يجلبه الأهلي لبيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف: أحمد عبد القادر لم يطلب فسخ تعاقده مع الأهلي، واللاعب يستمع لأي عروض تأتي له سواء من الزمالك أو بيراميدز.

وتابع: الزمالك لديه رغبة قوية في التعاقد مع أحمد عبد القادر، وبيراميدز دخل في مفاوضات قوية خلال الساعات الماضي مع أحمد عبد القادر.