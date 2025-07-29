حارس الزمالك يرفض الدخول في صفقة تبادلية

شهدت الساعات الماضية مقترحًا من جانب مسؤولي نادي المصري البورسعيدي بإجراء صفقة تبادلية مع نادي الزمالك، تقضي بانتقال الحارس محمد عواد إلى الأخضر، مقابل انضمام اللاعب أحمد عيد لصفوف القلعة البيضاء.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن الحارس محمد عواد رفض بشكل قاطع فكرة الرحيل عن الفريق في الفترة الحالية، متمسكًا باستكمال عقده والبقاء مع النادي بالموسم الجديد.

وجاء تمسك عواد بالبقاء رغم عدم ضمان المشاركة في التشكيل الأساسي للفريق، خلال الموسم الجديد، في ظل وجود الثنائي محمد صبحي والمهدي سليمان.

ويسعى نادي الزمالك إلى ضم أحمد عيد لاعب المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم الجبهة اليمنى التي تضم عمر جابر فقط.