مدحت شلبي يهاجم رابطة الأندية لهذا السبب : بند لمجاملة المنسحب

هاجم الإعلامي مدحت شلبي، رابطة الأندية المصرية، بسبب بند الانسحاب في لائحة الموسم الكروي الجديد 2025-2026.

وقال شلبي في تصريحات خلال برنامجه المذاع على «إم بي سي مصر 1»: "لائحة الدوري المصري حاطين بند لمجاملة الفريق اللي عايزينه واللي بنشوفه ده عجب العجاب دي كده بقت سلطة وبتفتحوا باب فج للمجاملات، وبتزعلوا لما بنتكلم".



وأضاف: "في بند ينص على أنه مثلا لو الأهلي بيلاعب الزمالك، ولسبب أو لآخر اتلغت المباراة أو تأجلت في حضور الفريقين، هتلعب المباراة في اليوم التالي بنفس الظروف والبطاقات الصفراء وكل شيء".

وتابع: "هناك بند آخر في اللائحة، يقول أما لو وده عطفا لو كان حابب يجامل، بيقول إنه لو المباراة اتحددت في موعد آخر مش في اليوم التالي لموعدها الأصلي، هنا بقا لو اللي عايزين يجاملوه كان مغلوب أو مطرود منه واحد هيعملوا معاه كده والمباراة تعاد من جديد مع إلغاء كافة البطاقات وكل شيء ولعبها من جديد كأنها أول مرة".

وختم: “ لو كان الأهلي مثلاً كسبان الزمالك في المباراة التي ألغيت، وعايزين يجاملوا الزمالك، فمش هيخلوا المباراة في اليوم التالي، هيخلوها بعد 4 أيام، على أن تعاد بظروف جديدة وعلى واقع التعادل بين الفريقين مع إلغاء البطاقات وكل شيء”.