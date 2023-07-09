النيابة العامة بموقع حريق جمصة للمعاينة

انتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الحريق الذى شب فى معرض أحذية بجمصة، وأسفر عن إصابة 21 شخصا ما بين اختناق وحروق.

وأخلت قوات أمن الدقهلية عمارتين مجاورتين لحريق جمصة، حيث امتد الحريق لإحداهما، ومطعما ومحلات أخرى، خوفا على أرواح المواطنين.

كما تمت السيطرة على الحريق قبل امتداده لمحلات أخرى بالمنطقة.

وأكد مصدر طبى بصحة الدقهلية أن 7 أشخاص خرجوا من مستشفى جمصة عقب تحسن حالتهم، حيث أصييوا باختناق عقب نشوب حريق هائل بأحد المعارض الخاصة بالأحذية في الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق كبير بمعرض "البيت العصري" بمنطقة السوق بمنطقة آمون بمصيف جمصة محافظة الدقهلية.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة وسيارات الإسعاف والقيادات التنفيذية بمجلس مدينة جمصة إلى موقع الحريق، كما أصيب 21 شخصا بحروق وتم نقلهم للمستشفى، وبالفحص تبين اشتعال النيران في محتويات المعرض بالكامل.

وامتدت النيران لعقار بمنطقة المعرض، كما امتدت ليعض المحلات المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

وتبين أن سبب النيران نتيجة التوصيلات الكهربائية بالمعرض، وتسبب في اشتعال النيران وامتدادها للمحلات الأخرى.





