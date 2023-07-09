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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يوافق على انتقال شادي حسين إلى زد مقابل 12 مليون جنيه

صدى البلد

وافقت إدارة الأهلي علي رحيل شادي حسين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الي فريق زد الصاعد حديثاً للمنافسة في بطولة الدوري في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وتوصل الطرفان لإتفاق مبدئي يقضي برحيل شادي حسين الي زد مقابل حصول القلعة الحمراء علي 12 مليون جنيه  ونسبة من إعادة البيع مستقبلاً.

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تفاصيل مباراة الأهلي الاتحاد السكندري 


وفاز الفريق الأحمر على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

سيطر الأهلي على معظم فترات المباراة وضغط بقوة مع الدقائق الأولى، ليثمر هذا الضغط عن العديد من الفرص التهديفية والتي استغلها الأهلي جيدًا، بفضل الكثافة الهجومية وإتقان اللمسة الأخيرة.

تقدم الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 10 من ركلة جزاء سددها علي معلول، وأضاف محمود كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 13 من تمريرة بيرسي تاو، التي وضعته في مواجهة مباشرة مع المرمى.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 75 ويقترب بقوة من حسم الدرع، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 42.
 

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