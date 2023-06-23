نجم الأهلي السابق : كولر أعاد زمن جوزيه.. وهذا سر ابتعاد شادي حسين

أكد رضا الويشي مهاجم الأهلي الأسبق، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر أعاد زمن البرتغالي مانويل جوزيه المدرب الأسبق للأهلي.



وقال الويشي عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن كولر يعتمد على التمريرات المتواصلة من أجل إيجاد ثغرات في دفاعات المنافسين.



وأوضح أن كولر يعتمد على طريقة لعب تعتمد على التمريرات والاستحواذ مؤكداً أنه كان واثقاً تماماً من تسجيل أهداف في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.

وفسر الويشي ابتعاد شادي حسين مهاجم الأهلي بأن كولر يفضل مشاركة اللاعبين الذين يجيدون التحرك في المساحات خلف المدافعين.



وأشار إلى أن محمد شريف يلعب بشكل مميز ويمثل عنصراً مهماً ولم يثر أزمة رغم أنه يسجل الأهداف باستمرار ولكنه يقبل بالبقاء على مقاعد البدلاء في ظل تألق كهربا.